В Калужской области завершают строительство Дома социального обслуживания
Работы в Тешевичах Кировского района ведутся в рамках национального проекта «Демография». Об этом 17 июля рассказал глава администрации района Игорь Феденков.
В Калужской области близится к завершению строительство Дома социального обслуживания
Строительство Дома социального обслуживания в селе Тешевичи Кировского района осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщил 17 июля глава администрации района Игорь Феденков.
Комплекс, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, будет включать несколько объектов: четырехэтажное здание Дома социального обслуживания площадью 4 тысячи квадратных метров, отдельно стоящее техническое здание, блочно-модульную котельную, канализационные очистные сооружения наземного типа и канализационную насосную станцию.
В новом учреждении предусмотрены комфортные условия для проживания и реабилитации получателей услуг. Проживание будет организовано в двухместных комнатах. Для удобства маломобильных граждан зимой появится специальная галерея для прогулок. Также в здании разместятся различные реабилитационные помещения, комнаты отдыха и досуга.