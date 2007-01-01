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Общество

В Калужской области завершают строительство Дома социального обслуживания

Дмитрий Ивьев
17.07, 13:23
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Работы в Тешевичах Кировского района ведутся в рамках национального проекта «Демография». Об этом 17 июля рассказал глава администрации района Игорь Феденков.

В Калужской области близится к завершению строительство Дома социального обслуживания

Строительство Дома социального обслуживания в селе Тешевичи Кировского района осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщил 17 июля глава администрации района Игорь Феденков.

Комплекс, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, будет включать несколько объектов: четырехэтажное здание Дома социального обслуживания площадью 4 тысячи квадратных метров, отдельно стоящее техническое здание, блочно-модульную котельную, канализационные очистные сооружения наземного типа и канализационную насосную станцию.

В новом учреждении предусмотрены комфортные условия для проживания и реабилитации получателей услуг. Проживание будет организовано в двухместных комнатах. Для удобства маломобильных граждан зимой появится специальная галерея для прогулок. Также в здании разместятся различные реабилитационные помещения, комнаты отдыха и досуга.

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