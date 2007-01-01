Угра течёт, время замедляется: медитативные пейзажи Калужской области

В четверг, 17 июля, наш читатель Александр поделился видео реки Угры, протекающей в Юхновском районе, через чат-бот нашего телеграм-канала.

Угра — один из самых живописных притоков Оки. Ее длина составляет 399 км, а площадь бассейна — 15 700 км². Практически на всем протяжении река обрамлена высокими лесистыми берегами, хотя встречаются и открытые участки. Угра впадает в Оку недалеко от Калуги, оставаясь важной природной достопримечательностью региона.

Благодарим Александра за возможность полюбоваться красотой родного края! Если и у вас есть впечатляющие фото или видео природы Калужской области — присылайте в комментарии.