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Общество

Угра течёт, время замедляется: медитативные пейзажи Калужской области

Дарья Джуманова
17.07, 13:04
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В четверг, 17 июля, наш читатель Александр поделился видео реки Угры, протекающей в Юхновском районе, через чат-бот нашего телеграм-канала.

Угра — один из самых живописных притоков Оки. Ее длина составляет 399 км, а площадь бассейна — 15 700 км². Практически на всем протяжении река обрамлена высокими лесистыми берегами, хотя встречаются и открытые участки. Угра впадает в Оку недалеко от Калуги, оставаясь важной природной достопримечательностью региона.

Благодарим Александра за возможность полюбоваться красотой родного края! Если и у вас есть впечатляющие фото или видео природы Калужской области — присылайте в комментарии.

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