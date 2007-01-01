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Общество

Калужские лисички покоряют Европу: уже экспортировано 107 тонн

Дарья Джуманова
17.07, 12:52
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В этом году основные поставки лисичек начались лишь с июля. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора во вторник, 15 июля.

Специалисты проверили и одобрили к отправке за границу более 107 тонн этих грибов. Ключевыми борщиками лисичек в Калужской области являются Мосальский, Мещовский, Спас-Деменский, Износковский и Сухиничский районы.

Каждая партия проходит строгий досмотр: инспекторы отбирают пробы и проверяют их в лаборатории. После оформления фитосанитарных сертификатов лисички отправляются за рубеж. Основные покупатели калужских лисичек – европейские страны.

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