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Общество

Следователи приехали в проблемную калужскую деревню

Дмитрий Ивьев
17.07, 12:50
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Руководитель калужского управления Следственного комитета Марк Харламов встретился с жителями Лихуна. На встрече присутствовал и городской голова Дмитрий Денисов.

СК расследует уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностными лицами обязанностей по обеспечению многодетных семей коммуникациями.

На встрече с жителями отметили положительные тенденции: дорогу отсыпали, решен вопрос с электрификацией, прокладываются газ и вода.

Правоохранители обещают держать на контроле ситуацию в этом населенному пункте.

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