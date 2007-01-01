Следователи приехали в проблемную калужскую деревню
Руководитель калужского управления Следственного комитета Марк Харламов встретился с жителями Лихуна. На встрече присутствовал и городской голова Дмитрий Денисов.
СК расследует уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностными лицами обязанностей по обеспечению многодетных семей коммуникациями.
На встрече с жителями отметили положительные тенденции: дорогу отсыпали, решен вопрос с электрификацией, прокладываются газ и вода.
Правоохранители обещают держать на контроле ситуацию в этом населенному пункте.