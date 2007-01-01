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Общество

Задыхаемся годами: жители Кошелева бьют тревогу из-за смрада нечистот

Дарья Джуманова
17.07, 12:43
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В понедельник, 14 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Жители микрорайона «Кошелев-проект» на протяжении нескольких лет дышат отходами жизнедеятельности. Все паблики шумят, люди возмущаются, мы, жители близлежащих домов, задыхаемся годами, ночью спать невозможно. Кто может, уезжают из дома на время. Что там с этой канализацией происходит? Когда найдете пути решения с водоканалом, застройщиком? Платим неимоверные суммы за водоотведение! Простите, за что?

В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что специалисты Водоканала провели проверку и устранили аварийную ситуацию. В данный момент утечек нет.

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