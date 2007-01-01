Владислав Шапша рассказал, что даст региону списание задолженности по бюджетным кредитам

Калужская область вошла в число 25 регионов России, которым Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам. Объем списания для региона в 2025 году составит 1,1 миллиарда рублей, сообщил 16 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По поручению президента страны механизм списания был изменен: две трети задолженности могут быть списаны при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Как отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, такие меры позволят регионам быстрее решать важные задачи, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Для Калужской области списание задолженности станет стимулом для привлечения дополнительных средств в размере 17,3 миллиарда рублей до 2030 года. Эти ресурсы будут распределены на два ключевых направления. Половина средств будет направлена на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства. Вторая половина пойдет на обновление общественного транспорта, расселение граждан из аварийного жилья и создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. В 2025 году на эти цели планируется выделить 3,8 миллиарда рублей.

Таким образом, регион получит возможность ускорить развитие социальной и экономической сфер, а также повысить уровень комфорта проживания для своих жителей.