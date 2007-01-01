Квартиру в Калуге залило во время ремонта крыши — подрядчик пообещал исправить

В среду, 16 июля, местный житель оставил жалобу под публикацией главы региона.

- Степана Разина, дом 73, вот так проводится капитальный ремонт кровли, что затапливает после дождя квартиры, а строители отвечают, что это нормально, по вытяжкам вода в дождь должна течь, ничего страшного. Кто мне теперь ремонт делать будет? Почему у нас в соседнем доме, когда делали капремонт кровли, всё накрылось плёнкой, а тут такая безответственность. У нас без капитального ремонта ничего и нигде не текло! – написал Кирилл.

Министерство строительства и ЖКХ сообщило, что подрядчик выезжал на место инцидента 16 июля. С собственником квартиры достигнута договорённость о проведении ремонта.