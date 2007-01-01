Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жители Ястребовки жалуются на состояние дороги
Общество

Жители Ястребовки жалуются на состояние дороги

Дарья Джуманова
17.07, 11:28
0 487
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 11 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Дорога от Ястребовки до Филенево Фезиковского района. В октябре 2024 был начат основательный ремонт этого участка: с валкой деревьев, снятием толстого слоя дорожного полотна. На фото июль 2025 видно, что состояние дороги быстро стремится к тому, что было до ремонта. Для чего надо было начинать грандиозный ремонт и не привести его к логическому завершению? Чтобы через полгода прийти к тому же состоянию, что было до ремонта? Ведь оставалось только заасфальтировать участок. Да, асфальт — это дополнительные траты, но то, что было израсходовано на ремонт этого участка, сейчас просто смылось дождем в кювет, - написала Елена.

- В рамках гарантийных обязательств в мае было выполнено грейдирование дороги с подсыпкой щебня. К сожалению, дорога продолжает ухудшаться. Гарантийный ремонт уже запланирован, в начале сентября специалисты проведут его. Ремонт в асфальтовом исполнении в следующем году не планируется, - сообщили в районной администрации.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZBdkM1UGZQRDQraTVxY01SRk5ERFE9PSIsInZhbHVlIjoicHh1cVh2WnFxb2pwMlp4VnJ4R1ZadEpiVVRYUSt5cGxOekNsMHorMG1SZkpTVEFpYXhUVXR0aEJXeXlGRUJmRFlFRlBOQjl1dG1keVJMZnZYY05pL05DWVF2RVZyMVgrUEg3Mnl5dWRxLzJDNSs5clQzMmhGbE5MSFBWSUdMNVE1SzNXb3JwekxGcGh6b1BOM0Jzb3luaDMzUytkY2l5VUFyQStQdTFGOFNqV3ZnRzFQSElBVXVsOUk3aGIwb0xkaG04MCt4Z0piNUNhWlJQd2s3Y1lYRCtJQXZyQXBLaE5haUVTcUZWZHFqbDFjMTgvVm1OLzBmcWcvTDlGL2wvL2dWQmxka0dXNGJoajBiTGxmbXJyanh2b0dwZWZ2blVCdFpCUFpzVG54QlRveVE2SUhBUmZxejBxZkdsWGpnRklaZm5JaGRmMXU3ZjBVNEpHRlZZclVCSjhEc2lHRmJnbitXb2VqeUpsU3Fjd2pwTDNFRGkvSnhPdnhvazI4dFYwUzJNNy9tTkdlbTd3em4zcEZwNkIrNWFMNnB3RjllUmhXQVZxWjlZRWs5TjJOcVBNV0pyU2dYekZIbSt1RFBhMSIsIm1hYyI6ImExZGY0NTBmYWE0Mjg4MjlhYWZkNTc0ODFlZmY4NTg5ZjI2MzkxYTRkZTFjOTdkNjllNjk2YmQzNDI2YmU0ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9sNkg5VWM5OGpJMWMvZDBjY1pRdWc9PSIsInZhbHVlIjoiWFF2WkZMbmNxQVRxcUZmRGtlNHovcSsxWE5MUG45QkI1RUM2eXJQcEJsRjR4YzhSU3hqc3h6cDlEODdmekN2YjlBRVc1SVVsQ25ONERGVzRFMHFCNld6c0FqT1hnYkk0ZW14aHkxUTAzTmxVWU1lVkZ0cCt1b28ySUlDeEJxVkwvOHRDMFg1WUtHV1N2ZkV3ZlYxYVFYK0pQWVlXMHYwYWlTWE03NmZEUTk4ZXRVT1hIb3ZrdHROK1hSV1piT3pYcDRaTkZiMzV3ZmthMTl4djNQN3J3ekZVcWsvT0RMWnVTWG9iSjRnZE54WjJySGpKRTc2MngzL0g1N0p3YXFzMVI3eDZyOXRsc3pmUGo4aDRBYXIySHFLb2JHMGpDcVBpbTBybXJRck5KQk1vVmVpT2RKa2Y2RC8rVExPWlJjVnl4b1pER2w3SWVJY0FnY1NoY24yTnV4VVk1RFgySE1hNUhZWmN3ZzNOMWF4TUpDQ09JTDg5NnZkNUJuU3RZbW5vVDJJL3R0V3M1TWJhU2NLZHYxYW42YlFHWmxoV1YyR3liNEFMRkFob2FucExGZ01UUy9kL29UQ1RoYVFIbzZkcWVhMUc5ZXVMemZQU0RnREgzTjQ5N3UzQlBhY29NUVk5WXNPWVlEaVRGZjFWZ2RPOEpaVDZuTHd5Rm1HQ2lHTDFZMlpONC85dXVjQ0xXVzJ6V0szc1FiZThYMXBPdk13UVdvRWJwbWxENlBWZ0JpT0gwNVhVckdqdE1rUGx6TFdnWmYyamtVN0xrNzhCVjlRMUtiUE5Ea0I0L2JjcFBJa2pnTjkwN0hNaFJHZkE2cWlrYnpLaERGSGFlUkNXdmw1aiIsIm1hYyI6ImY5NTUzMTdiNjNlZWFmNjY1ZmU4NDI3ZTlkMzJmZTdjZDEwZDE0ZTA3N2Q1NGEzMzhkZTU3OTI0ODlmZGQ4MmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+