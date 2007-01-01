Жители Ястребовки жалуются на состояние дороги

В пятницу, 11 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Дорога от Ястребовки до Филенево Фезиковского района. В октябре 2024 был начат основательный ремонт этого участка: с валкой деревьев, снятием толстого слоя дорожного полотна. На фото июль 2025 видно, что состояние дороги быстро стремится к тому, что было до ремонта. Для чего надо было начинать грандиозный ремонт и не привести его к логическому завершению? Чтобы через полгода прийти к тому же состоянию, что было до ремонта? Ведь оставалось только заасфальтировать участок. Да, асфальт — это дополнительные траты, но то, что было израсходовано на ремонт этого участка, сейчас просто смылось дождем в кювет, - написала Елена.

- В рамках гарантийных обязательств в мае было выполнено грейдирование дороги с подсыпкой щебня. К сожалению, дорога продолжает ухудшаться. Гарантийный ремонт уже запланирован, в начале сентября специалисты проведут его. Ремонт в асфальтовом исполнении в следующем году не планируется, - сообщили в районной администрации.