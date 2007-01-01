Вице-адмирала из калужского дворянского рода в плену держали на цепи и требовали выкуп серебром

220 лет назад, 19 июля (31 июля по старому стилю) родился герой обороны Севастополя вице-адмирал Аполлинарий Зарин.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Сегодня расскажем об Аполлинарии Зарине.

Будущий вице-адмирал родился в семье Александра Зарина и его жены Веры Рахмановой.

Происходили Зарины из старинного калужского дворянского рода. Известно, что помимо Аполлинария у Зариных был ещё сын Александр и дочь Дарья.

Тяжелые испытания

Аполлинарий Зарин получил образование в Морском кадетском корпусе, после чего начал службу мичманом на Балтийском флоте. Спустя десять лет его перевели на Черноморский флот.

Во время Кавказской войны он отличился в боях, за что был удостоен наград и повышен до лейтенанта.

Однако судьба приготовила ему тяжёлое испытание: после крушения корвета «Мессемврия», разбитого штормом, Зарин оказался в плену, где провёл долгие месяцы.

Морской офицер, лейтенант корабля «Силистрия» Сущов в своих мемуарах писал об этом так:

«Экипаж корвета «Мессемврия» с оружием в руках и под начальством командира успешно ретировался к лагерю и дошёл без значительной потери.

Но старший офицер корвета лейтенант Зарин с немногими матросами, не хотел оставить его, пока все больные на будут снесены на берег.

Такое благородное понятие о своём долге в минуту неминуемой опасности, между бурунами и кровожадными хищниками, достойно храброго моряка.

Но он дорого заплатил за великодушие. Его взяли в плен со всеми оставшимися на корвете и надолго увели в горы… Лейтенант Зарин, пробывший долгое время в плену у абзехов, много рассказывал об этом племени.

Сначала они обращались с ним жестоко, почитали его важным лицом и требовали за него выкуп на вес серебра.

На пирушках заставляли его пить в честь князьков своих, и когда он отказывался, то надевали ему цепь на шею и приковывали к столбу, так, что он должен был стоять на цыпочках, чтоб не быть удавленным.

Мальчишки в то же время дразнили его, издевались над ним и дёргали за цепь, что весьма его мучило.

Одни женщины его кормили и утешали.

Постоянно отталкивая от себя заздравную чашу за князей, он скоро заметил, что горцы переменили с ним обращение, сняли с него цепь, обходились благосклонно и заставляли только беспрестанно писать письма к родным и в лагерь, и ото всех требовать значительного выкупа.

Но ответов на эти послания не было, и акции на его особу мало-помалу упали, он был выкуплен, наконец, за 1000 руб. серебром».

После этого Зарин провел много морских кампаний, был награжден орденами. 23 апреля 1850 года произведен в капитаны 1-го ранга.

В храбрости не сомневались

Особенно ярко Зарин проявил себя во время Крымской войны при обороне Севастополя, где он командовал Северной стороной.

Современники отмечали его бесстрашие, принципиальность и благородство. Заслуги были отмечены почетной золотой саблей.

Даже во время войны Зарин славился радушным гостеприимством. В мемуарах про оборону Севастополя современники писали: «Домик Зарина уже был недалеко. Он помещался в нем с адъютантами и канцелярией.

Мы нашли всех дома и за работой. Все были моряки, все в шинелях или сюртуках без эполет. Зарин принял меня как старого знакомого. Мы сели закусить…

Воротясь к Зарину, я нашел у него адмирала Нахимова. Он был в сюртуке и в эполетах. Зарин представился меня. Адмирал – само простодушие и простота».

После окончания Крымской войны Аполлинарий Зарин с моряками приехал в Москву была, там им устроили торжественную встречу.

15 апреля 1856 он стал контр-адмиралом.

Во время Польского восстания 1863 года защищал порт Транзунд и город Выборг. 1 января 1864 года был произведён в вице-адмиралы. Имел множество наград.

Жизнь вице-адмирала Аполлинария Зарина завершилась 26 февраля 1872 года в Санкт-Петербурге.

Трагическая судьба сыновей

Женат вице-адмирал был на внучке генерал-майора Марии Павловне Софиано. У них было два сына – Александр и Сергей.

Судьба сыновей вице-адмирала сложилась трагично.

Старший сын, Александр, стал морским офицером. Погиб в сентябре 1868 года при крушении фрегата «Александр Невский» у берегов Дании. Его тело не нашли.

Младший, Сергей, был капитаном 1 ранга, командиром кораблей «Наездник» и «Витязь».

Плaвал нa Бaлтийском, Ceвepнoм и Cpeдизeмнoм мopяx, в Тихом океане.

Но в 1893 году случилась трагедия. При проведении картографических работ в Японском море «Витязь» наскочил на подводные камни, был разбит волнами и затонул.

Суд над экипажем длился 7 часов. Зарин разъяснил, что, решившись идти северным проходом, он думал сократить путь на полтора часа.

Суд приговорил капитана 1 ранга Зарина удалить от командования судном. А после оценки ущерба, который составил более 1,5 млн рублей повелел выплатить крупный штраф, который надо было вносить несколько лет.

Сергей Аполлинариевич сильно переживал из-за гибели «Витязя». В августе 1894 года был проездом в Тифлисе, где в гостинице покончил с собой «в припадке болезненного страдания».

Его вдова жила с двумя детьми жили лишь на пенсию, поэтому семью освободили от выплаты этой суммы.