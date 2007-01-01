Вице-адмирала из калужского дворянского рода в плену держали на цепи и требовали выкуп серебром
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Сегодня расскажем об Аполлинарии Зарине.
Будущий вице-адмирал родился в семье Александра Зарина и его жены Веры Рахмановой.
Происходили Зарины из старинного калужского дворянского рода. Известно, что помимо Аполлинария у Зариных был ещё сын Александр и дочь Дарья.
Тяжелые испытания
Аполлинарий Зарин получил образование в Морском кадетском корпусе, после чего начал службу мичманом на Балтийском флоте. Спустя десять лет его перевели на Черноморский флот.
Во время Кавказской войны он отличился в боях, за что был удостоен наград и повышен до лейтенанта.
Однако судьба приготовила ему тяжёлое испытание: после крушения корвета «Мессемврия», разбитого штормом, Зарин оказался в плену, где провёл долгие месяцы.
Морской офицер, лейтенант корабля «Силистрия» Сущов в своих мемуарах писал об этом так:
«Экипаж корвета «Мессемврия» с оружием в руках и под начальством командира успешно ретировался к лагерю и дошёл без значительной потери.
Но старший офицер корвета лейтенант Зарин с немногими матросами, не хотел оставить его, пока все больные на будут снесены на берег.
Такое благородное понятие о своём долге в минуту неминуемой опасности, между бурунами и кровожадными хищниками, достойно храброго моряка.
Но он дорого заплатил за великодушие. Его взяли в плен со всеми оставшимися на корвете и надолго увели в горы… Лейтенант Зарин, пробывший долгое время в плену у абзехов, много рассказывал об этом племени.
Сначала они обращались с ним жестоко, почитали его важным лицом и требовали за него выкуп на вес серебра.
На пирушках заставляли его пить в честь князьков своих, и когда он отказывался, то надевали ему цепь на шею и приковывали к столбу, так, что он должен был стоять на цыпочках, чтоб не быть удавленным.
Мальчишки в то же время дразнили его, издевались над ним и дёргали за цепь, что весьма его мучило.
Одни женщины его кормили и утешали.
Постоянно отталкивая от себя заздравную чашу за князей, он скоро заметил, что горцы переменили с ним обращение, сняли с него цепь, обходились благосклонно и заставляли только беспрестанно писать письма к родным и в лагерь, и ото всех требовать значительного выкупа.
Но ответов на эти послания не было, и акции на его особу мало-помалу упали, он был выкуплен, наконец, за 1000 руб. серебром».
После этого Зарин провел много морских кампаний, был награжден орденами. 23 апреля 1850 года произведен в капитаны 1-го ранга.
В храбрости не сомневались
Особенно ярко Зарин проявил себя во время Крымской войны при обороне Севастополя, где он командовал Северной стороной.
Современники отмечали его бесстрашие, принципиальность и благородство. Заслуги были отмечены почетной золотой саблей.
Даже во время войны Зарин славился радушным гостеприимством. В мемуарах про оборону Севастополя современники писали: «Домик Зарина уже был недалеко. Он помещался в нем с адъютантами и канцелярией.
Мы нашли всех дома и за работой. Все были моряки, все в шинелях или сюртуках без эполет. Зарин принял меня как старого знакомого. Мы сели закусить…
Воротясь к Зарину, я нашел у него адмирала Нахимова. Он был в сюртуке и в эполетах. Зарин представился меня. Адмирал – само простодушие и простота».
После окончания Крымской войны Аполлинарий Зарин с моряками приехал в Москву была, там им устроили торжественную встречу.
15 апреля 1856 он стал контр-адмиралом.
Во время Польского восстания 1863 года защищал порт Транзунд и город Выборг. 1 января 1864 года был произведён в вице-адмиралы. Имел множество наград.
Жизнь вице-адмирала Аполлинария Зарина завершилась 26 февраля 1872 года в Санкт-Петербурге.
Трагическая судьба сыновей
Женат вице-адмирал был на внучке генерал-майора Марии Павловне Софиано. У них было два сына – Александр и Сергей.
Судьба сыновей вице-адмирала сложилась трагично.
Старший сын, Александр, стал морским офицером. Погиб в сентябре 1868 года при крушении фрегата «Александр Невский» у берегов Дании. Его тело не нашли.
Младший, Сергей, был капитаном 1 ранга, командиром кораблей «Наездник» и «Витязь».
Плaвал нa Бaлтийском, Ceвepнoм и Cpeдизeмнoм мopяx, в Тихом океане.
Но в 1893 году случилась трагедия. При проведении картографических работ в Японском море «Витязь» наскочил на подводные камни, был разбит волнами и затонул.
Суд над экипажем длился 7 часов. Зарин разъяснил, что, решившись идти северным проходом, он думал сократить путь на полтора часа.
Суд приговорил капитана 1 ранга Зарина удалить от командования судном. А после оценки ущерба, который составил более 1,5 млн рублей повелел выплатить крупный штраф, который надо было вносить несколько лет.
Сергей Аполлинариевич сильно переживал из-за гибели «Витязя». В августе 1894 года был проездом в Тифлисе, где в гостинице покончил с собой «в припадке болезненного страдания».
Его вдова жила с двумя детьми жили лишь на пенсию, поэтому семью освободили от выплаты этой суммы.