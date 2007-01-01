Калужане стали лучшими в «Зарнице 2.0»

Команда старшеклассников из Калужской области победила на окружных сборах ЦФО во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которые проходили в Костроме.

Отличились ребята из Малоярославецкого района. Отряд «Факел-40» показал лучший командный результат. Кроме того, калужане одержали победу на двух этапах в индивидуальных зачетах: Кирилл Вахов – в конкурсе военкоров, Даниил Шуркин – среди командиров. А также команда стала лучшей в отрядном соревновании на «Маршруте выживания».

- Молодцы, ребята, гордимся вами! Наставникам – спасибо за подготовку школьников, - рассказал в четверг, 17 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Таким образом, с учетом отличных результатов калужан в Туле, теперь во всех трех возрастных категориях «Зарницы 2.0» наши ребята в числе победителей окружного этапа ЦФО. И будут защищать честь региона во Всероссийском финале в Волгограде в сентябре.