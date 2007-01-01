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Общество

В Калуге объяснили ограничение на бронирование новых теннисных кортов

Дарья Джуманова
17.07, 10:35
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16 июля в сквере Волкова в Калуге открылись новые бесплатные теннисные корты.

Забронировать время для игры можно через сайт, однако там указано ограничение: не более пяти игр в целом.

Это правило вызвало вопросы у местных жителей.  Наталья оставила комментарий под публикацией главы региона в соцсети.

- А как попасть более чем на «5 игр в целом» на корт? – написала она.

- Не более пяти игр сделано специально, чтобы находчивые граждане не бронировали все слоты, например, вечером, когда идет наибольший спрос, и при этом пропускали игры. Если забронировать пять игр и сыграть или удалить одну из них, появляется возможность еще бронировать, - объяснили в горуправе.

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