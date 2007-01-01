Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша сообщил о новой отправке гуманитарной помощи бойцам СВО
Общество

Владислав Шапша сообщил о новой отправке гуманитарной помощи бойцам СВО

Дарья Джуманова
17.07, 10:14
0 347
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мы продолжаем помогать землякам выполнять боевые задачи, поделился глава региона в среду, 16 июля.

Гуманитарный конвой доставил на сватово-кременские и луганские направления необходимые вещи для бойцов. Калужане собрали и отправили военным высокопроходимую машину, стройматериалы, спецоборудование, маскировочные сети и медикаменты.

Шапша выразил признательность предприятиям, предпринимателям, волонтёрам и всем, кто не остался в стороне и помог организовать помощь для участников спецоперации.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktCaCtXTHcxdS9tWVZFcDBzTU94T0E9PSIsInZhbHVlIjoiczVpeXFUMHNQZm00NFVxWFFkWWRpSU9jUlg4SDFxVFRETEg3SUVhQm5tVlpReWM0MmpYSmxWTVV2TmtmWlNJcGd1UndJSnFROFh4L0JkK0YyVGt1bm9DTCtENzVmeFRWVWpFRjBPRW1zeEdxVlZqTlpHK2h1dkZvbjRXa1kzQ01ZRkplWUdkUDJtTDlCaXJUaWtrdC85a1hNbDlRV2tVRE8rUzZJWjhrdVdKenFYMGEwTE1Ec2V2cHdDdnRra1R3YkVwdDFKNjNBMDhmMEVSeVNIYmRUS2xwZUdVUndyN2VLYWZBd2ZKZ0FLYmFZSWpVc0UzbU1yRm1nWWpIMkpQVXhKRGJOeXlWdXVQZDN0aVNYcStadTZTbDY0RXNuenQ4Q3VDQkN4ZmlBUmlkMVYyQnpQQ2RKSG5Tc25nZExzU3NNWklBSCtiZ0NjbFR3Q2dCMTFGN1RkcDV3QnYzYjdya3R1bmQ4RFlMTG0remhaamFhVElqNDRiMWpSMkNWdHJQZnF2a3RSbHNVekd4elZTcUdMVTlVUlNRSEx6b0lDNkpOYUZ6dGw0OS9OeFJNekpDd3BwTnEvTnZMcE1Ybzc3YiIsIm1hYyI6IjgwYzUwNDI4YTdhY2M4ZjNmZWJkNWIyOGIwZmY4MTJlNjM0YjJlZGUyMjQ5Mzg0OTljNTg1YzIyNzkzNGZlODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVrVklFRXpuUWV1YW9XWjhCejllRFE9PSIsInZhbHVlIjoieGwzOE4xN0lBby9MOXBrZU5vL2JUakwyZ2RyZTR5SnJPMEEwNkV2Q28yZGxvL0VzaTBqWmtvcHptaE5CS3cxYlpUMWZxTEZidVVHRkZyN0NCbTFaeUw5MDF0ZkR0S2xYR2s2cFg3SDBhaUppditJNHdKTWtoaVdDaklHWGRkNlg3VkZuTHVScmMrZGZ2NkxuZmUwK1J5ODNhd3N1R1d3VCtqcmI1dWRlQzlXeWp5a2I3RSsvbyswTEoyVVA5SHBoaEZTc2xEb3N2bVVTKzFMOVlmcmN2aXNBNXVMbkIxWGZYQ29oRFY5cjhyd0pSRGsyYUxLUWtIcHNSRVlJcWdyRHhwei9IRGh0dUxqeFVLZzh4UnVwV0VSR3F6M1ZkVHEzNUcwbjVpdGhPYzFJbnNjS1JpeG9Da0lUelJVODg4NEpSbVNTVE81ZmhIL3hCd1JjOWZ5bHEyOUFHM28xT1pHcEswQ1JWcWtrb3lZalB3SzRZVXRyWmZyRkJEdkRGNkJjanhVcHk3eVBlZUlRQ3RoU3NJRTR3dlVONFRNbmpTT004b0lXYVd2dGxiK3dEaFU1LzVqV2llSURhcjc2RGtSTDdTZ2JSN2l3MmFnakczWi92ak1oU3l4M3FsRjBZNXZ2OFYvNGY5cnhqOWFoc3RoVU80Ym9RajlmT2xneWx3SlpUVVFaWHoxUFIzVWZGYzdteDJlTUx2MndTYURYUWZRaU9BdlliSUZlRXNpY05MdjZPSFRSREFvMFFnK2k2QTBmS2VBNWI5dllNcFhSUnp1OGNVVFJZR3FJK2J0c0c1a3B5VE1PdDNBT001bHpxcUw4NkN2VllkbzEwejRxZmFlTyIsIm1hYyI6ImQ0M2Y0YjhjYjQyYjBmZGFhNTU3MzI5NmRiYmRiNjg4NTQxMDg1NTRlN2YyMzBjOGNmNzZmMmIwNjlkN2VmMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+