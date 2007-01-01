Владислав Шапша сообщил о новой отправке гуманитарной помощи бойцам СВО
Мы продолжаем помогать землякам выполнять боевые задачи, поделился глава региона в среду, 16 июля.
Гуманитарный конвой доставил на сватово-кременские и луганские направления необходимые вещи для бойцов. Калужане собрали и отправили военным высокопроходимую машину, стройматериалы, спецоборудование, маскировочные сети и медикаменты.
Шапша выразил признательность предприятиям, предпринимателям, волонтёрам и всем, кто не остался в стороне и помог организовать помощь для участников спецоперации.