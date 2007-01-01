Стартовала национальная премия «Человек труда»

Приём заявок на соискание премии открыт с 15 июля по 15 августа на сайте премиячеловектруда.рф. Об этом сообщило региональное правительство в среду, 16 июля.

Участвовать можно в шести номинациях:

«Технологический лидер» — для внедривших инновации и повысивших эффективность производства.

«Лучший наставник» — для тех, кто помог молодым специалистам в профессиональном становлении.

«Молодой специалист» (18–35 лет) — для добившихся успехов в профессии.

«Семейные трудовые династии» — для семей, где три поколения работают в одной сфере или общий стаж превышает 50 лет.

«Совет ветеранов» — для руководителей организаций заслуженных работников.

«Трудовое патриотическое воспитание» — для тех, кто воспитывает молодёжь в духе любви к Родине и труду.

Награждение победителей регионального этапа пройдёт 27 августа на форуме ТЕХНОПРОМ-2025. Подробности и подача заявок — на официальном сайте премии.