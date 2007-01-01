Владимир Якушев: Помощь к школе от «Единой России» особенно важна в новых регионах

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут стать участниками акции «Собери ребенка в школу»

Фото: "Единая Россия", ER.RU.

Ребята из российских семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут бесплатно получить необходимые школьные принадлежности к началу нового учебного года. С 2012 года «Единая Россия» проводит соответствующую федеральную акцию «Собери ребенка в школу». Адресную помощь окажут детям военнослужащих, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, школьникам из новых регионов и детям-инвалидам.

— Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах, — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Заявки на участие принимаются до 1 сентября на официальном сайте или в общественных приемных ЕР. На базе партии в регионах будут открыты специальные пункты, где пройдет сбор необходимых вещей. Поучаствовать может любой желающий, передав наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь.

Важной задачей «Единой России» является помощь в подготовке образовательных учреждений к учебному году. Эта работа проводится в рамках партийного проекта «Новая школа» с участием представителей родительской общественности.

— Вместе с ними мы оценим качество проведенных строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году, — отметила координатор профильного партпроекта, заместитель руководителя ЕР в Госдуме Алена Аршинова.

Добавим, за время реализации масштабной федеральной акции «Собери ребенка в школу» помощь получили сотни тысяч детей по всей стране. По мнению политконсультанта, директора Центра общественно-политических проектов Константина Листратова, запуском очередного этапа значимой инициативы ЕР подтверждает статус социально-ответственной партии.

— Акция «Собери ребенка в школу» – это не просто благотворительность, а отражение сути социальной политики «Единой России». Партия последовательно выступает гарантом социальной стабильности, используя свой масштаб и инфраструктуру для адресной помощи самым незащищенным, — подчеркнул политконсультант.