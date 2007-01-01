В Калуге попросили поставить урны в сквере Волкова

16 июля местная жительница Елена оставила комментарий под постом губернатора о появлении в городе бесплатных теннисных кортов.

- Больше места не нашлось? Не сквер, а одни клетки, хоть бы урны поставили, - написала она.

- На спортивных объектах установка урн не планируется, занятия спортом не предполагают образование мусора. Урны есть у детской площадки, а также мусорные контейнеры на вертолётной площадке и у дома музея Циолковского, - сообщили в горуправе.