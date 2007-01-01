В деревне Боровского района несколько лет просят отмыть остановку общественного транспорта

Во вторник, 15 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Деревня Киселево. Несколько лет остановка разрисована, ее перенесли уже всю разрисованную. Администрация отвечает, что вот сейчас запустят автобус школьный автобус, согласуют маршрут и помоют ее. Автобус пускать не собираются. Так и стоит грязная и разрисованная, уже паркуют машины около нее, - написала женщина.

В районной администрации пообещали привести остановку в порядок к началу учебного года и отметили, что школьный автобус ходит в учебное время.