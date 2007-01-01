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Жители Жилетово жалуются на частые отключения воды

Дарья Джуманова
16.07, 15:31
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Во вторник, 15 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Проживаю в деревне Жилетово с 1995 года, постоянные перебои с водой, вода подается с Полотняного завода, так как у нас нет своей скважины, а там постоянно перебои с электроэнергией, и вся деревня страдает без воды, даже в хорошее время нет достаточного напора воды, на 4–5  этажах всегда проблемы. Уже устали от такого обслуживания, и никто не хочет этим заниматься.

Мы обратились в Водоканал за разъяснениями. Нам ответили, что перебои с водоснабжением часто происходят из-за отключения электроэнергии. В такие моменты прекращается работа насосной станции, и это приводит к проблемам с подачей воды в деревню. Для повышения напора воды в домах советуют обратиться в управляющую компанию, чтобы измерить давление на внутридомовых сетях.

Мы также связались с Калугаэнерго, чтобы узнать больше о причинах отключения электроэнергии. Нам сообщили, что энергообъект, питающий водозабор в посёлке Полотняный завод, только с мая 2025 года вошел в зону обслуживания филиала. Специалисты разработали комплекс мероприятий для повышения качества и надёжности электроснабжения и планируют завершить их к концу 2025 года. А последние технологические нарушения на энергообъекте были вызваны мощным грозовым фронтом, который прошёл по территории Дзержинского района.

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