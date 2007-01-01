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Общество

В Калуге жители Ольговки устали ходить по воде

Дарья Джуманова
16.07, 15:12
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В среду, 16 июля, местный житель оставил жалобу под публикацией главы региона в соцсети.

- Переулок Ольговский, 9, проблема не решена, а ваши отписки, что благоустройство двора не предусмотрено, надоели. Засыпьте хоть сухим асфальтом и бордюры высокие уберите, чтобы было куда воде уходить, - написал Роман.

В горуправе ответили, что снижение высоты бордюра не подойдёт, так как вода будет стекать на территорию детского сада. Отсыпка тоже не поможет. Единственный выход - ремонт.

- Ремонт, который проводится в рамках муниципальной программы при содействии депутатов. Жители инициируют включение двора в план ремонта, направляя свои пожелания депутатам. И мы уже совместно с ними определяем перечень дворовых территорий для ремонта. На текущий год ремонт по этому адресу не запланирован, но рассмотрим такую возможность в следующем году, учитывая предложения жителей и финансирование, - добавили в ведомстве.

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