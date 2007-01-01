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Общество

Пятеро школьников из Калужской области одержали победу в спецпроекте «Всегда готов!»

Дарья Джуманова
16.07, 13:51
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Четвертый сезон проекта «Другое дело», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», завершился успехом для пяти калужан. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в среду, 16 июля.

В этом году на конкурс поступило свыше 3 000 заявок. Более 1 200 участников прошли во второй тур, а 635 финалистов выполнили заключительное творческое испытание. В число 200 победителей, набравших максимальные баллы по оценке жюри, вошли ребята из Калуги и Обнинска.

Спецпроект «Всегда готов!» был запущен в честь столетия пионерии. Победителей второго этапа ждет недельный обучающий курс по созданию пользовательского контента, а также полное погружение в атмосферу детского лагеря: командные активности, творческие мастер-классы, развлекательные программы, интеллектуальные состязания и встречи с известными спикерами.

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