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Во Мстихино жалуются на неприятный запах по ночам

Дарья Джуманова
16.07, 13:27
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Во вторник, 15 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Во Мстихино четвёртую ночь подряд просыпаемся от жуткого запаха битума. После этого невозможно уснуть, потому что вся квартира в этом ужасном запахе. Сегодня вторую ночь подряд после того, как просыпалась от запаха, звонила в службу спасения. Они молодцы, сразу же реагируют, и минут через сорок запах уже рассеивается и можно спокойно дышать. Раньше такого не было, но года три или четыре мы задыхаемся от этого запаха. Но ночь потеряна, а утром надо вставать в 5 утра на работу. Уже два письма написала в интернет-приемную администрации, в управление природных и экономических ресурсов. Но ни ответа, ни действий никаких нет.

Мы связались с горуправой, чтобы получить комментарий по данной ситуации. Там жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор или природоохранную прокуратуру.

Специалисты должны выехать на место, взять пробы воздуха и проверить завод на предмет выбросов в атмосферу. Если нарушения будут обнаружены, заводу могут вынести предписание об их устранении.

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