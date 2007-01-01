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Общество

Юные калужане исследуют родной край

Дарья Джуманова
16.07, 12:36
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В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» школьники из образовательной программы «Проводники по родной земле» отправились в увлекательное путешествие по живописным уголкам Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, 16 июля.

Первой остановкой стал Козельск. Юные туристы поднялись на крепостную смотровую площадку, откуда им открылся впечатляющий вид на окрестности.

Затем группа отправилась в заповедные зоны региона. В Березическом лесничестве участники похода познакомились с историей Козельска, узнали о вкладе князя М.И. Воротынского в становление пограничной службы, а также увидели старинные артефакты, оружие и предметы обихода XVI–XVII веков в музее «Козельские засеки». Особый интерес вызвало посещение озера Ленивое — природного резервата, где сохраняется популяция русской выхухоли, включённой в Красную книгу России и региона.

Кульминацией экспедиции стала усадьба Оболенских в селе Березичи. Этот величественный архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в природный ландшафт, произвёл на юных путешественников неизгладимое впечатление.

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