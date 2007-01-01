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Общество

В Москве прошло заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам энергетики

Дарья Джуманова
16.07, 12:23
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Заседание проходило под председательством Айсена Николаева, главы Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 16 июля.

На мероприятии присутствовали чиновники федерального уровня, отраслевые эксперты, а также представители ведущих энергетических и промышленных корпораций. Основной темой обсуждения стало развитие циклической экономики. Особое внимание участники уделили вопросам совершенствования законодательства в сфере переработки золошлаковых материалов, образующихся при работе угольных ТЭС.

Для реализации этих целей в 2022 году был разработан комплексный план по увеличению объёмов переработки отходов золошлаков, который в 2024 году подвергся корректировке. На сегодняшний день соответствующие региональные программы уже приняты в 18 субъектах РФ.

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