Анатолий Артамонов оценил новые бронежилеты инкассаторов 

После заседания комитета сенаторам пришлось примерить бронежилеты, сообщил 16 июля сенатор Совета Федерации РФ от Калужской области Анатолий Артамонов.

Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам вместе с коллегами посетил Российское объединение «РОСИНКАС». Во время визита обсуждались основные аспекты безопасности, связанные с хранением и транспортировкой денежных средств. Особое внимание уделили возможностям внедрения цифровых технологий в работу организации.

Анатолий Артамонов также подчеркнул, что участники встречи подробно рассмотрели текущие вызовы, с которыми сталкивается компания, включая вопросы, связанные с финансированием её деятельности.