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Общество

В Калужской области восстанавливают старинную усадьбу

Дмитрий Ивьев
16.07, 11:46
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Дом Щепочкиных-Мещериновых конца 18 – 19 вв. находится в Кондрово на улице Комсомольской.

В советские годы в нем была коммуналка. Потом здание пустовало.

В 2015 году усадьбу признали объектом культурного наследия муниципального значения. В 2023 году здание взяли в концессию по программе государственно-частного партнерства. А сейчас начался ремонт.

- В настоящий момент проводятся мероприятия по усилению фундамента, укреплению стен, ⁠выравнивание грунта для проведения дальнейших работ, - рассказал 15 июля глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

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