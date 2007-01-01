В Калужской области восстанавливают старинную усадьбу

Дом Щепочкиных-Мещериновых конца 18 – 19 вв. находится в Кондрово на улице Комсомольской.

В советские годы в нем была коммуналка. Потом здание пустовало.

В 2015 году усадьбу признали объектом культурного наследия муниципального значения. В 2023 году здание взяли в концессию по программе государственно-частного партнерства. А сейчас начался ремонт.

- В настоящий момент проводятся мероприятия по усилению фундамента, укреплению стен, ⁠выравнивание грунта для проведения дальнейших работ, - рассказал 15 июля глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.