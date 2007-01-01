В Калуге на улице Минской образовался грязевой бассейн

Во вторник, 15 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Двор Минская, 6, Минская, 7. Разрыли яму, в яме течёт труба, вода не была перекрыта, яма постоянно наполняется! Существует реальная угроза жизни людей! Если какой-нибудь ребёнок упадёт туда и утонет, кто будет отвечать за это? Заявка управляющей компанией была подана, Теплосети на неё никак не реагируют! - написала женщина.

На следующий день, 16 июля, в горуправе сообщили, что специалисты проверили яму и это дождевая вода. Её обещали откачать до конца дня.