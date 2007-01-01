Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на улице Минской образовался грязевой бассейн
Общество

В Калуге на улице Минской образовался грязевой бассейн

Дарья Джуманова
16.07, 11:08
0 629
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 15 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Двор Минская, 6, Минская, 7. Разрыли яму, в яме течёт труба, вода не была перекрыта, яма постоянно наполняется! Существует реальная угроза жизни людей! Если какой-нибудь ребёнок упадёт туда и утонет, кто будет отвечать за это? Заявка управляющей компанией была подана, Теплосети на неё никак не реагируют! - написала женщина.

На следующий день, 16 июля, в горуправе сообщили, что специалисты проверили яму и это дождевая вода. Её обещали откачать до конца дня.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtoWW1McDZMb0NUcEptT241RVBodGc9PSIsInZhbHVlIjoiNTYwSHliSjloZW45U3dhQlBRaHRFMDBmMDFCZjNGV3lVNDg3NjNqckxOMWZCd2RtRnp0cnE1Q28wTzYzaTRaRkJnWmIvRjlLZ3krYVBnMjZaUWw4TFpoemc4cWg0U1FZdWQxem1VZFYzWEN2OEdraDFZVVZDMnVBY0xNekJicVl0WElHaWttcVpZSVJvNG44bDk2YlVOR1RubXo5VStjb3lXODhCODJpNHNIRHdoQkVSRkM5cFB0cWhNRGJxckFWWjNST3QrWGFMZVlPdjh5Uk5naWE2L1V6bmhxWUVPbXFGVE1pcnhhc2U3QXF6a05RdDZFWnI2QzBDTGIySUJOaTk1QzdubHdUQVZvNS8vS0ErcVhWaVVCTUovdGZEM0ZZR3VvaVNVQ3hTMUpBMXVMZDErT003TEVCZW5pVFI3eHdIeXJSVklDdWNKa1BNMUlsVlpPUTJBajUwblJEcmxCYitqdlA3RkhjNHdVWkhxRzE3bE1JNVlRdU5KUTUxK253RHdrTkZKYjZVMHZ4dUs0NWE1UmI5bGVYLzUvalE1Uk03WXBhOGdiRUVzcHFCQkxpbTdOZWp4SFJTZmZ1dmNzSSIsIm1hYyI6ImFlYzI5OGVmNjc5MzMyYjQ5MzY5MGM0YWQ5NGM3NWZkNDY3YzE1YmU3ZTFhMzFmZWU1ZTcyMjVjMTBmNzRkMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVrdHhOSWdpYlRMUW9kUjRWeko5VlE9PSIsInZhbHVlIjoiYTZzb3lPZFlCZ29aWUcwVVRwUGdta01tajNUVHNTOXcvcTVLKzh6Q3J4OVd2T1Q2R1FXZ3VaYkdyR04rb29VZlFia0VwYjFRRURSeFRNWG52a2VGaUNqL212cGZSR0hISTROQkROMHNIc0V0OGFqejRzQWJPdVlSRi9SVGNndzhkaFJqaWpnVHp6bWtkeEZPVDByMnc4OGduTytYMW55Y2c2Vkw2M1BqU3ZpRnBsYWhLUWNzdlZSMzdZdVV1ZlVmNmRzSUw5aDNlUmF4MEJhMU9zN3pYTmxabVQ1aVRPeUo1L1JTR3NkUkJUdjNiWi9nZjkzTFVsTFp2Mko0VzJZLzdoQjB2QUdJKzN1dUFwYnVSaUFza01XMEFVRjQvUXlVdWlFZFFPSnlFcXRHbDdQUTJpcDIySjZTbmdJSzdtWkRtZ2lXVDVtZUNPbFNac1d2MWU3M05rcVRzTjZ4VDI2NEx6ZGRGb3B3Mi85ZnAxQXFVSWFuakxHc2dKekdyYS9OUERDWUl1SE9YdmFvRng0dnNIakoyY3M1dzJoL09RUlkxbGdDT1VOcEU2VGpZZ1UwME9iamVXU3J5cmJsMnlKNktsQXZad245U3FPYi8wY0oyN3p2MTRCamF4TXdYVzY5ODdOaUdtUS9JYWY0YXEvekFkVVNoa0cwVXRwaXduaHRCUVFNRFNlT3dYM2h5MjMzV0VCVnV2UkpWbjJxMXBpM3FGbyszajNLNkJHeGowVnZOUXZkN3ZPS093UlVzSXZrV1RqdE9uUENSM0NITU5rd3pNTnNxaUJJVTBWeEIrVXNvM0d2OFEzNUFDYkxKWm5JTjB2U2tDa3FhSWltSDhQUCIsIm1hYyI6IjhiMjllY2RmMzM1MjIzOGY0YzFlYzg0ZmQxYWEwZjJiYjBlYjg2ZTJkM2Y2YTg1ZTM4M2ZkYjU4MTc3ZDk1NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+