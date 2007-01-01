Калужанам передают привет из Волгограда

Во вторник, 15 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте! Хочу передать пламенный привет Городу воинской доблести — Калуге — от Города-героя Волгограда!

Вместе с посланием он прислал фотографию монумента «Родина-мать зовёт!».

Этот величественный памятник возведён в память о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны и открыт 15 октября 1967 года. В 2008 году скульптуру признали одним из семи чудес России. В 2025 году монумент стал главным символом празднования 80-летия Победы.

Это напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков и уважения к их бессмертному подвигу.