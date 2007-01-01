В Калужской области возбудили уголовное дело после незаконной рубки деревьев
Межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезное нарушение лесного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 16 июля.
В Приокском участковом лесничестве вырубили 16 дубов без каких-либо разрешительных документов.
Ущерб, нанесенный министерству природных ресурсов и экологии Калужской области, оценивается в 250 тысяч рублей.
По факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».