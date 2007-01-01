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Общество

В Калужской области возбудили уголовное дело после незаконной рубки деревьев

Дарья Джуманова
16.07, 10:25
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Межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезное нарушение лесного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 16 июля.

В Приокском участковом лесничестве вырубили 16 дубов без каких-либо разрешительных документов.

Ущерб, нанесенный министерству природных ресурсов и экологии Калужской области, оценивается в 250 тысяч рублей.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

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