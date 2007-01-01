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Общество

Калуга станет площадкой для определения лучшего специалиста по эксплуатации беспилотников в стране

Дарья Джуманова
16.07, 09:45
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 24–25 июля в Калуге на базе Федерального технопарка профессионального образования и авиапарка «Орешково» пройдёт всероссийский финал конкурса «Лучший по профессии» в категории «Оператор беспилотных авиационных систем». Об этом сообщило региональное Министерство труда во вторник, 15 июля.

Соревнования федерального уровня организованы Минтрудом РФ и правительством Калужской области в рамках форума «Беспилотная эволюция».

В финале примут участие победители региональных отборов из Астраханской, Белгородской, Калужской, Нижегородской, Самарской, Тульской областей, а также из Татарстана и Удмуртии. Калужскую область представит Илья Хромов. 

Помимо основных состязаний, гостей ждут профориентационные активности и практические мастер-классы.

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