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Общество

Подростки Износковского района организовали акцию в поддержку ЗОЖ

Дарья Джуманова
16.07, 09:35
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В районном центре молодые люди, работающие в сфере культуры, спорта и туризма, провели акцию под названием «Мы за здоровый образ жизни». Об этом сообщила администрация Износковского района. 

Активисты раздавали прохожим информационные материалы о пользе ЗОЖ. Основной акцент был сделан на работе с подрастающим поколением, поскольку здоровье детей — основа процветания общества. 

Акция состоялась в рамках региональной инициативы «Укрепление общественного здоровья». Ее цель — популяризация здоровых привычек среди населения.

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