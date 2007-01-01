Подростки Износковского района организовали акцию в поддержку ЗОЖ

В районном центре молодые люди, работающие в сфере культуры, спорта и туризма, провели акцию под названием «Мы за здоровый образ жизни». Об этом сообщила администрация Износковского района.

Активисты раздавали прохожим информационные материалы о пользе ЗОЖ. Основной акцент был сделан на работе с подрастающим поколением, поскольку здоровье детей — основа процветания общества.

Акция состоялась в рамках региональной инициативы «Укрепление общественного здоровья». Ее цель — популяризация здоровых привычек среди населения.