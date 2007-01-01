Найдены родственники солдата, останки которого обнаружили в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 15 июля сообщил, что удалось установить судьбу красноармейца Александра Стрелковского и найти его родственников, которые долгие годы считали его безвестно пропавшим.

История поиска началась, когда молодые поисковики рассказали главе региона во время личного приема о своей работе. В ходе Вахты памяти у деревни Трушково Мосальского района они нашли останки 81 бойца, защищавшего калужскую землю от фашистских захватчиков. У одного из погибших был найден медальон, который удалось расшифровать. Личный знак принадлежал красноармейцу Александру Стрелковскому.

Губернатор поддержал инициативу молодежи и разместил информацию о поиске родственников на своих страницах в социальных сетях. К поискам подключились жители России и Казахстана. Вскоре усилия увенчались успехом: родственники солдата откликнулись.

Владислав Шапша сообщил, что внучатая племянница Александра Стрелковского, Марина Владимировна Стрелковская, проживает в городе Павлодаре Республики Казахстан. Она выразила благодарность всем, кто помог найти информацию о ее героическом родственнике. Марина планирует приехать на торжественную церемонию захоронения вместе со своим братом. Губернатор также поблагодарил всех, кто занимается благородным делом увековечивания памяти павших защитников Отечества.