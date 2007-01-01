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Общество

Найдены родственники солдата, останки которого обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.07, 08:08
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша 15 июля сообщил, что удалось установить судьбу красноармейца Александра Стрелковского и найти его родственников, которые долгие годы считали его безвестно пропавшим. 

История поиска началась, когда молодые поисковики рассказали главе региона во время личного приема о своей работе. В ходе Вахты памяти у деревни Трушково Мосальского района они нашли останки 81 бойца, защищавшего калужскую землю от фашистских захватчиков. У одного из погибших был найден медальон, который удалось расшифровать. Личный знак принадлежал красноармейцу Александру Стрелковскому. 

Губернатор поддержал инициативу молодежи и разместил информацию о поиске родственников на своих страницах в социальных сетях. К поискам подключились жители России и Казахстана. Вскоре усилия увенчались успехом: родственники солдата откликнулись. 

Владислав Шапша сообщил, что внучатая племянница Александра Стрелковского, Марина Владимировна Стрелковская, проживает в городе Павлодаре Республики Казахстан. Она выразила благодарность всем, кто помог найти информацию о ее героическом родственнике. Марина планирует приехать на торжественную церемонию захоронения вместе со своим братом. Губернатор также поблагодарил всех, кто занимается благородным делом увековечивания памяти павших защитников Отечества.

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