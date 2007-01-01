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Общество

В Тарусе идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Дмитрий Ивьев
16.07, 08:05
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Работы по обустройству ФОКа в Тарусе выходят на финишную прямую. Об этом сообщил 15 июля глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. По его словам, на стадион уже доставлено современное оборудование, монтаж которого начнётся в ближайшее время.

На данный момент подрядчики завершили асфальтирование площадок для установки тренажёров и приступили к подготовке основания под резиновое покрытие. Часть спортивного инвентаря будет предназначена для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Кроме того, выполнены значительные объемы работ по благоустройству территории: установлены светодиодные фонари освещения, смонтированы тротуарные дорожки, подготовлены основания для волейбольной и большой спортивных площадок. Контрольно-пропускной пункт доставлен на объект, и сейчас рабочие заняты монтажом откатных ворот. В ближайшее время начнётся укладка покрытия футбольного поля и беговых дорожек.

- Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Калужской области Владислава Шапши. Мы с нетерпением ждём открытия нового спортивного объекта, который станет центром притяжения для жителей нашего района, - отметил Михаил Голубев.

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