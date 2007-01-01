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Общество

Калужане приняли участие в практикуме «Архитектура для человека»

Дмитрий Ивьев
15.07, 16:40
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Он прошел на базе Корпоративного Университета при поддержке ВШГУ РАНХиГС и Администрации Президента РФ, сообщил 15 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Среди спикеров были первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко, зампред правительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин.

- Как создавать пространства, в которых людям хочется жить? Обсудили самые современные мировые тенденции создания комфортной городской среды, представленные ведущими архитекторами и урбанистами, - отметил Шапша. - Поделились лучшими практиками с коллегами из других регионов. Мы, например, благодаря федеральной программе благоустроили 1100 дворов и 600 общественных пространств в городах и районах области.

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