Калужане приняли участие в практикуме «Архитектура для человека»
Он прошел на базе Корпоративного Университета при поддержке ВШГУ РАНХиГС и Администрации Президента РФ, сообщил 15 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Среди спикеров были первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко, зампред правительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин.
- Как создавать пространства, в которых людям хочется жить? Обсудили самые современные мировые тенденции создания комфортной городской среды, представленные ведущими архитекторами и урбанистами, - отметил Шапша. - Поделились лучшими практиками с коллегами из других регионов. Мы, например, благодаря федеральной программе благоустроили 1100 дворов и 600 общественных пространств в городах и районах области.