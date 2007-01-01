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Общество

В Малоярославецком районе массово погибла рыба

Дарья Джуманова
15.07, 16:06
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Во вторник, 15 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Массовый мор рыбы! Пожалуйста, верните нам и нашим детям безопасные чистые реки! На фото река Протва, от Киевского шоссе до пляжа деревни Трехсвятское, - написала женщина.

В региональном Минприроды сообщили, что специалисты Росприроднадзора вчера выезжали на место для отбора проб. По результатам проверки будут приняты меры в рамках законодательства.

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