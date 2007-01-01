В Малоярославецком районе массово погибла рыба

Во вторник, 15 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Массовый мор рыбы! Пожалуйста, верните нам и нашим детям безопасные чистые реки! На фото река Протва, от Киевского шоссе до пляжа деревни Трехсвятское, - написала женщина.

В региональном Минприроды сообщили, что специалисты Росприроднадзора вчера выезжали на место для отбора проб. По результатам проверки будут приняты меры в рамках законодательства.