В Калуге ветераны СВО освоили азы предпринимательства в рамках программы «СВОй бизнес»

В Калуге завершился пятидневный курс для участников спецоперации, организованный в рамках проекта «СВОй бизнес». Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов во вторник, 15 июля.

Программа обучения включала в себя изучение ключевых аспектов предпринимательской деятельности, правовых норм и финансовых инструментов. По итогам курса каждый слушатель подготовил и презентовал собственный бизнес-проект, который оценивался экспертами.

Кроме предпринимательства, у ветеранов СВО есть возможность реализовать себя на госслужбе. Для этого в регионе действует инициатива «Герои земли Калужской», помогающая участникам спецоперации получить необходимые навыки для карьеры в органах власти и местного самоуправления.