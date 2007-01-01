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Общество

Спортивную площадку в Ульяновском районе восстановили после вмешательства прокуратуры

Дарья Джуманова
15.07, 14:33
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В июне 2025 года прокуратура провела проверку состояния спортивной площадки в селе Ульяново. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 15 июля.

Инспекция выявила серьёзные нарушения: оказалось, что трибуны и зрительские места пришли в негодность, а часть крыши была разрушена.

Нарушения законодательства в содержании спортивного объекта не остались без последствий.

Прокуратура направила представление директору культурно-досугового центра, ответственного за эксплуатацию площадки. Требования ведомства были выполнены — повреждения оперативно устранили.

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