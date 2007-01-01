Калужское управление ФСБ отмечает 81-летие

16 июля 1944 года начало свою деятельность Управление НКГБ Калужской области, сформированное по приказу Народного комиссара государственной безопасности Всеволода Меркулова

История спецслужбы началась значительно раньше – в 1918 году, когда в Калуге организовали Губернскую чрезвычайную комиссию, в состав которой входило всего семь человек.

На сотрудников была возложена сложная и опасная миссия по защите молодой советской республики от внешних и внутренних врагов. Отличительными чертами оперативников всегда были высокая сознательность, профессионализм и большое личное мужество.

Сегодня сотрудники калужского УФСБ продолжают традиции своего ведомства, противодействуя терроризму, шпионажу, коррупции, организованной преступности.

- Государство, законность и честь, - эти слова являются девизом для каждого из офицеров, стоящих на страже безопасности государства и его граждан. К Дню рождения управление выпустило видеоролик.