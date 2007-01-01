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Общество

Разметка вместо ремонта: в Калуге возмущены состоянием улицы Широкой

Дарья Джуманова
15.07, 11:11
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В пятницу, 11 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он прислал фотографии улицы и свое заявление в управление городского хозяйства, где указал на проблему:

- На днях оставлял обращение по поводу устранения ям, неровностей, что мешает гражданам спокойно, а главное безопасно въехать в гору. Так вот: нанесли разметку сплошную! Это что? Издевательство? Возникает вопрос: а как в нее подняться, не нарушив ПДД? Даже если отчаянно ехать по всем ямам, ширина не позволит продолжить движение без пересечения сплошной. Спасибо большое, конечно, за разметку, но это бред — наносить разметку на полотно, требующее ремонта.

- Как говорили ранее, мы приняли Ваши замечания во внимание, в текущем году рассмотрим возможность ямочного ремонта на указанном участке. Дорожная разметка наносится в соответствии с проектом организации дорожного движения. Внесение изменений в проект организации дорожного движения не планируется, т. к. неширокая сплошная линия дорожной разметки разделяет полосы параллельного движения на потенциально опасных участках, - сообщили в горхозяйстве.

Мы отправили запрос в городскую управу, чтобы получить их комментарий по этому вопросу. Однако пока не получили ответа. Как только он поступит, мы сразу его опубликуем.

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