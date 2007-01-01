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Общество

В Калуге жалуются на грязную дорогу

Дмитрий Ивьев
15.07, 11:00
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Люди написали жалобу в Минтранс на загрязнение проезжей части на повороте от полигона в Красном Городке в сторону Калуги.

На место выезжал министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Основной причиной загрязнения называют стоянку мусорных машин вдоль дороги.

Выезд с территории полигона обещают заасфальтировать, чтобы избежать выноса грязи и мусора.

- Кроме того, в качестве дополнительной меры по предотвращению загрязнения рассмотрим возможность укрепления обочин асфальтом на проблемном участке, что позволит обеспечить разъезд транспортных средств и снизить концентрацию грязи и мусора на дороге, - прокомментировал 14 июля Орлов.

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