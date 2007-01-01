В Калуге завершился AFROFEST-2025 — яркое событие, ставшее финальным аккордом визита дипломатов из 14 стран Африки. Гости провели в регионе два насыщенных дня, посвященных укреплению международных связей, сообщила пресс-служба Правительства региона в понедельник, 14 июля.

Фестиваль прошел в Инновационном культурном центре, где участники погрузились в традиции и искусство африканского континента. Инициатором события выступил Серж Фокас Одунлами, убежденный, что культура – это фундамент любого общества, без которого невозможно цивилизованное общение и, как следствие, прочные деловые отношения. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов ему удалось организовать не только фестиваль, но и бизнес-форум «Евразия-Африка 2025».

В завершающий день гости и жители города смогли познакомиться с африканскими традициями, принять участие в мастер-классах, викторинах и танцевальных баттлах.