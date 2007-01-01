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Общество

В Калуге на Правобережье продолжают продавать алкоголь ночью, несмотря на запрет

Дарья Джуманова
15.07, 10:06
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Речь идет о баре на улице 65 лет Победы, 41.

Местный житель пожаловался на это в комментариях под постом губернатора в понедельник, 14 июля.

— В любой день можно прийти и спокойно купить алкоголь в ночное время, — написал он. — Профильное министерство в очередной раз отпишется, что заведение «сменило формат» и делать по факту ничего не будет.

Напомним, в мае уже была подобная жалоба на этот бар. Тогда в министерстве конкурентной политики сказали, что заведение с 15 мая работает как магазин. Оно может работать круглосуточно, но не продавать пиво и пивные напитки.

Сейчас ответ ведомства такой:

—  Наши сотрудники неоднократно по обращениям граждан выходили на данный адрес. Организации выписывались штрафы, в том числе Административной комиссией г.Калуги. Для проведения повторного контрольного мероприятия обратитесь, пожалуйста, к нам через портал Госуслуг.

 ­— Если неоднократно выписывались штрафы, почему данное заведение еще работает? — задал мужчина логичный вопрос, на который пока нет ответа.

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