В Боровском районе проводят проверку водоснабжения в деревне Совьяки

Поводом послужили публикации в СМИ о проблемах с подачей воды. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 14 июля.

В ходе проверки установлено, что в ряде домов деревни действительно отсутствует нормальное водоснабжение. Прокурор района лично выехал на место, чтобы встретиться с жителями и разобраться в ситуации.

На данный момент организован подвоз воды для обеспечения нужд населения.

По итогам проверки, если подтвердятся нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.