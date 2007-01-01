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Общество

В Боровском районе проводят проверку водоснабжения в деревне Совьяки

Дарья Джуманова
15.07, 09:48
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Поводом послужили публикации в СМИ о проблемах с подачей воды. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 14 июля.

В ходе проверки установлено, что в ряде домов деревни действительно отсутствует нормальное водоснабжение. Прокурор района лично выехал на место, чтобы встретиться с жителями и разобраться в ситуации.

На данный момент организован подвоз воды для обеспечения нужд населения.

По итогам проверки, если подтвердятся нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

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