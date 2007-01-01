Калужанам передали символичный привет с сусликами из Волжского

В понедельник, 14 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло необычное предложение от нашего читателя.

- Подскажите, возможно ли передать привет из города Волжский. Как в Калуге космонавтики, в Волжском суслики!

И действительно, в Волжском есть своя фишка — 20 бронзовых сусликов, украшающих улицы города. Эти милые скульптуры — не просто украшение, а символ истории. Волжский построен на месте степей, где когда-то обитали суслики. С развитием города зверьки исчезли, и теперь бронзовые фигурки напоминают жителям об их первых соседях.

Калужане, а что бы вы выбрали в качестве символа своего города, кроме космоса? Делитесь мнениями в комментариях!