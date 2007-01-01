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Общество

В Калужской области скончалась 100-летняя ветеран войны

Дмитрий Ивьев
15.07, 09:03
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В понедельник, 14 июля, ушла из жизни Зинаида Михайловна Голикова.

Она была почётным гражданином Малоярославецкого района.

- Последний ветеран Великой Отечественной войны Малоярославецкого района, - рассказал глава местной администрации Вячеслав Парфенов. - Скорбим вместе с родными и близкими, светлая Вам память, дорогая Зинаида Михайловна! Вечная память герою.

Два месяца назад, в день 80-летия Победы, на фасаде дома, где жила Зинаида Михайловна, открыли символическую доску почёта.

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