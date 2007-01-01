В Калуге объяснили, почему на Гагарина вырубают деревья

В субботу, 12 июля, местный житель оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Уважаемые власти, когда уберется это спиленное дерево в Турынино-3 около остановки «Библиотека»? Уже больше месяца лежит, и всем все равно, зато в городе спиливаются здоровые деревья. И второй вопрос, на каком основании идет спил не только больных, но и здоровых деревьев на ул. Гагарина — это что, правомерно делать по закону? – написал мужчина.

- Дерево в Турынино планируем вывезти до конца сентября. Что касается опиловки деревьев на Гагарина, убирают клён американский, который является инвазивным видом (биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию, к таким же растениям относится и борщевик). Далее эти деревья имеют наклон, несколько стволов (что характеризует деревья как аварийные), затеняют и не будут давать расти новым посаженным крупномерам липы, - ответили в горуправе.