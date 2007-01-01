Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В одном из районов Калуги разрешили разводить скот: жители в шоке от решения администрации
Общество

В одном из районов Калуги разрешили разводить скот: жители в шоке от решения администрации

Дарья Джуманова
14.07, 16:57
0 1154
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 13 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- Я проживаю в частном секторе в районе Спички, и это считается почти центром города. Мои соседи по адресу ул. Белинского, 24 три года назад построили на своём участке огромный двухэтажный курятник 10 х 10 метров и развели в нём кур. Два года я пытался им объяснить, что это запрещено законом, т. к. все земли вокруг и в том числе их относятся к ИЖС, но всё было без результата. Когда куча навоза стала высотой с забор и стало невыносимо от криков петухов и запаха навоза, я стал писать жалобы в Городскую администрацию города Калуги. Как оказалось, там работают прекрасные специалисты по составлению отписок гражданам по любому вопросу. После полугода отписок (вся переписка на «Госуслугах») я добился, что соседям выписали предписание об устранении нецелевого использования земли. Вот, думаю, есть правда в жизни, но не тут-то было. В середине июня я узнаю, что Городская администрация разрешила собственникам земли по адресу ул. Белинского, 24 изменить назначение использования земли с ИЖС на ЛПХ. Это как же надо не любить свой город Калуга работникам госучреждений Калуги, чтобы посреди земель ИЖС в центре города разрешить разводить свиней, коров и лошадей. То есть раньше нельзя было разводить кур, т. к. все земли вокруг ИЖС, а администрация сказала: ничего страшного, разводите теперь и свиней, и коров. А потом будет ситуация как на Кубяка, когда народ жалуется на коров и лошадей на детской площадке, а администрация разводит руками. Так в моей ситуации она сама и создала проблему, а в том, что соседи разведут всю эту живность, я не сомневаюсь. Им загадить всё навозом только в радость. Был хороший и чистый район, а теперь посередине пятно из навоза будет. Уже не знаю, у кого хватило ума и совести такое сделать, но скоро Спичка будет побратима с Кубяка по борьбе с коровами.

Мы отправили запрос в городскую управу, чтобы получить их комментарий по этому вопросу. Однако пока не получили ответа. Как только он поступит, мы сразу его опубликуем.

Лента настроения
18 оценили
28%
6%
22%
6%
17%
22%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF1TWxYOFUzQWJweG9rQ3JJZWo2OWc9PSIsInZhbHVlIjoidk5hM2hvU1ZQVW1GUGNVWHhCdkZZMlNpY1pUVW5ITnVMcFF3SGhiY1N6azlQTzB3UFVJa1RXYmt2UkJidUw2Nk1lV3RhOEoveEI1eEoyaE44d29UWDRRQmlTWVN4MS9PaTRCTURLKzV6UE9EY0J4dVFoVE9NWlJVY3FjZUNZbUJWazZJOURjS1BsVFFtZGhaM3lWbXpLR1R4UmNNeWYxZHphL2g4YWJFdDNNdkNhWVF6SUdXZkFWekNzVDZvUmZsRlhQTDF0SjNyc1dHT21VZ2wwSVZLQ1ZLejhqRXFJYU9GZ0lTbjZ4bVNra3RJS2hCRXBZWWFTYTBqYzkzWmFJV0xCdENuTVJPSENWaDJuV2F0cEFqQWtmcWk0aENhVXVvZXFjODN0aElyaVlCS3hpN3ZoNW1vVWJnUVUwMGt0QkNHM2Q4MWZnT3lUSEJGR3RZZ1lvQVVJbS8xZStlMHBrajBVS0RUalJPVC9zdlg5emRSakNLejVtalJMeHErUE5IY012WGZRNGVpMU93TVJqRFhNTjkwWG1xaDJvREZOdzlBdjdCRVIyV0lHSnh5L050OTJtSXpBbEVxdVpjZFNLTCIsIm1hYyI6ImRmMzI2NjY4NjNhYzlmMDNhMDY4ZjU1OWFlOGIwMzg3Yzk4MmEzZmZhNDM0ODNmMjAyMTg4ZmEyMzc0NTA2NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlMyY2Z1WkRzTnBlQlVWcXRjb2FZZXc9PSIsInZhbHVlIjoiNG9NZ3NETDEvOGNFa3hIQ2VLK3pJN1ZBTXFMSFBvcTJDTWpZMVBKK3Vxd09nbHZ2eTk3VENxL3ZyYWg3eDN1NEJXckp6eWZCUHBoZWdTS3QrTVh0MW1qc2lHQVhjd05OVUNzbXJJMStxSUJucUdBZXhGVkcvS0twbmJzUjdWNG5velJSc3JtVjU4WHZZd2RlSXQ0eEFSNDZYTDlZT0FOVTlFTzVUUGRPaWh2ZWFXUHo2L2Rwa0hqVDZTYmdUTkZIKzJLNm1LaSt1dDh2bHpxUzBwakJYUm9GQkdQNnBieC9aTVhoK1VTd3ZpRlJFS2ovL0YzNmVHTklsRWlhbU1aNWVyZWEzZnkzOXh0a1VscVloRHZLWDFOMHFlV0tiSXRSSHNhZnJxNStkQjVkOFVuZlRDTW4raUNITXBmOU1EZXRmVE05YVFpZnZvMzkvcnFHYmxZZXBWZFlKZnF1ajhQQnAxTGRYbitPNHdOUVQ1bW40NDg4dzJjNUpyakdZRjV0NWJzWjNsSmtUWkZ6REZ1OUlOZVNqZjJ1TnMzcU9HM0k0VzhKbGVGZ3JNTFZpUUNOUUFjQ2dHZnRDZmFJSklLeE9IZTlKVGJtU2tER2s0eEZFNDF6RUhOWmRWRStMZ244MlNpclE3WHRuM25KUUI1dSt2bzZ0dFRuYTV5U0JKTUFhQThRNDR4L0hJNFZRZUZ5cmNrSFg4ZGkvODdCZm5ic3BmQzI0TDZESzd5UFFlTXNGYnNjaEtyTFUzVkFjVGJpQnA2VFBoVS9xYjVVRzhZVy9TRlFtU3QwWkRkQ0E2clMyOFVxWU50ZjlvMHRQVGJWL3c0UmZOcDJIbHd2dW1pUCIsIm1hYyI6IjA0ODJkNWRhZmI0MTBjYjExYTcyOGFjNjY3ZmNhNzQ5YjY1MGFmMGEyZjQ5MmU5ZmYyZWE0YjkzZTM4NjY1ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+