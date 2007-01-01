В одном из районов Калуги разрешили разводить скот: жители в шоке от решения администрации

В воскресенье, 13 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- Я проживаю в частном секторе в районе Спички, и это считается почти центром города. Мои соседи по адресу ул. Белинского, 24 три года назад построили на своём участке огромный двухэтажный курятник 10 х 10 метров и развели в нём кур. Два года я пытался им объяснить, что это запрещено законом, т. к. все земли вокруг и в том числе их относятся к ИЖС, но всё было без результата. Когда куча навоза стала высотой с забор и стало невыносимо от криков петухов и запаха навоза, я стал писать жалобы в Городскую администрацию города Калуги. Как оказалось, там работают прекрасные специалисты по составлению отписок гражданам по любому вопросу. После полугода отписок (вся переписка на «Госуслугах») я добился, что соседям выписали предписание об устранении нецелевого использования земли. Вот, думаю, есть правда в жизни, но не тут-то было. В середине июня я узнаю, что Городская администрация разрешила собственникам земли по адресу ул. Белинского, 24 изменить назначение использования земли с ИЖС на ЛПХ. Это как же надо не любить свой город Калуга работникам госучреждений Калуги, чтобы посреди земель ИЖС в центре города разрешить разводить свиней, коров и лошадей. То есть раньше нельзя было разводить кур, т. к. все земли вокруг ИЖС, а администрация сказала: ничего страшного, разводите теперь и свиней, и коров. А потом будет ситуация как на Кубяка, когда народ жалуется на коров и лошадей на детской площадке, а администрация разводит руками. Так в моей ситуации она сама и создала проблему, а в том, что соседи разведут всю эту живность, я не сомневаюсь. Им загадить всё навозом только в радость. Был хороший и чистый район, а теперь посередине пятно из навоза будет. Уже не знаю, у кого хватило ума и совести такое сделать, но скоро Спичка будет побратима с Кубяка по борьбе с коровами.

Мы отправили запрос в городскую управу, чтобы получить их комментарий по этому вопросу. Однако пока не получили ответа. Как только он поступит, мы сразу его опубликуем.