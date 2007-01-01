НОВИКОМ подтвердил роль партнера российской промышленности на ИННОПРОМ-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подвел итоги участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, подтвердив статус одного из ключевых финансовых партнеров отечественной высокотехнологичной промышленности.

Главной темой форума в этом году стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В ходе стратегической сессии с участием Председателя Правительства России Михаила Мишустина было подчеркнуто: технологическое лидерство — это не только про передовые разработки, но и про устойчивые партнерства, локализацию критически важной продукции и активное использование мер поддержки. Участие НОВИКОМа в ИННОПРОМе-2025 стало практической реализацией этих ориентиров. Банк выступил связующим звеном между промышленными компаниями, институтами развития и государственными органами, подтвердив свою миссию — быть опорой индустриального роста, технологического суверенитета и экспортного потенциала России.

Центральным событием для банка стала организованная им пленарная сессия «Инвестиции в прогресс: финансовая поддержка технологического лидерства». Участники обсудили, какие механизмы необходимы, чтобы ускорить внедрение перспективных разработок, модернизацию производств и формирование устойчивой кооперации. Эксперты НОВИКОМа представили инструменты льготного финансирования, собственные программы и нефинансовую поддержку для предприятий разного масштаба — от высокотехнологичных корпораций до предпринимателей, задействованных в цепочках поставок, и работников промышленности.

В ходе выставки банк также поделился практическим опытом финансирования проектов с использованием ключевых инструментов господдержки. В числе уже реализованных при участии НОВИКОМа инициатив — расширение производства авиадвигателей ПД-14 в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, модернизация производств магистральных грузовых и маневровых локомотивов, запуск модели АВТОВАЗа LADA Iskra, а также локализация производства компонентов для двигателей КАМАЗ и вагонов метро.

Заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов подчеркнул, что программы господдержки уже доказали свою эффективность, но требуют донастройки под задачи предприятий. В этом контексте НОВИКОМ выступает не просто как оператор финансирования, а как эксперт и навигатор по всем доступным инструментам государства и институтов развития.

Отдельный блок мероприятий с участием НОВИКОМа был посвящен международному сотрудничеству. В условиях трансформации глобальных экономических связей банк предложил промышленным компаниям новые подходы к построению экспортных стратегий, включая инструменты для международных платежей, в том числе специализированную платформу для альтернативных способов расчетов, позволяющую выбирать оптимальные схемы взаиморасчетов в различных валютах.

Старший вице-президент банка Анна Лаврентьева отметила, что для установления взаимодействия с иностранными рынками необходима совместная работа всех участников внешнеэкономической деятельности — производителей, институтов развития и финансовых структур. Также актуальным становится формирование единого ресурса или каталога с навигацией по требованиям различных стран и их юрисдикций.

По словам вице-президента – директора департамента развития бизнеса Игоря Куржиямского, повысить эффективность внешнеторговых операций также может использование цифровых финансовых активов, которые уже стали полноценным торговым финансовым инструментом с контролем рисков и защитой инвесторов.

Помимо этого, в рамках ИННОПРОМа банк подписал соглашение с Правительством Нижегородской области. Документ предусматривает развитие совместных программ поддержки высокотехнологичных предприятий региона, включая консультации по господдержке и организацию отраслевых мероприятий.

«Сегодня промышленность нуждается не только в ресурсах, но и в партнерах, способных понимать отраслевую специфику, сопровождать проекты от идеи до реализации и быть рядом на каждом этапе. НОВИКОМ строит свою работу именно так: мы не просто выдаем кредиты, мы вместе с клиентом формируем траекторию роста. ИННОПРОМ-2025 подтвердил, что технологическое лидерство возможно только тогда, когда бизнес, государство и финансовые институты действуют синхронно и в интересах развития страны», — подвел итоги заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.