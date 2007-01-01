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Общество

Жара бьет рекорды, а автобусы – пассажиров: почему в Калуге не работают кондиционеры в общественном транспорте

Дарья Джуманова
14.07, 15:57
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В понедельник, 14 июля, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- На улице жара, можно сказать, самый пик этой жары. Зачем на линию выпускать уже старые автобусы без кондиционера? Ведь в это время в депо без дела стоят новые автобусы с кондиционером. И ведь главное, это никому и ничего не стоит. Эти новые автобусы без кондиционера в такую жару становятся настоящими душегубками даже с открытыми окнами и люками. Вот надо собрать всех чиновников и начальников, которые за это отвечают, и посадить их на 97-й маршрут, и пусть проедут от начала и до конца.

В горуправе объяснили, что автобусы, закупленные в 2019–2020 годах, не оснащены кондиционерами, в отличие от новых автобусов 2023 года. Однако на одном маршруте могут использоваться оба типа транспорта.

- В процессе эксплуатации могут возникать неполадки в работе кондиционеров. Во избежание срывов в расписании движения транспорта, ремонт систем кондиционирования производится после выполнения запланированных рейсов. Автобусы не простаивают в ДЕПО. Имеющийся подвижной состав полностью задействован для обслуживания муниципальных маршрутов, - добавили в ведомстве.

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