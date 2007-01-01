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Общество

В Калуге закрытые урны удивили туристов из Ярославля

Дарья Джуманова
14.07, 15:06
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В понедельник, 14 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- К нам в гости приезжали гости из Ярославля и были поражены грязью и мусором в городе, даже в самом центре. Все урны переполнены, мусор из них разлетается. А ещё были поражены феноменом Калуги. Много урн в центре города вроде как есть, но они закрыты, чтобы люди не смогли бросать туда отходы. А власти это что, в упор не видят? Это был вопрос гостей! На фото дома по улице Плеханова и Пушкина.

В управлении экономики и имущественных отношений заявили, что проведут разъяснительные беседы с собственниками. При этом в ведомстве добавили, что в правилах благоустройства нет запрета на закрытие урн.

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