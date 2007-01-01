Калужская область вышла в лидеры по росту спроса на отдых среди регионов
Статистику по нынешнему лету опубликовал сервис «Яндекс.Путешествия».
По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 144%.
Как отметил 14 июля губернатор Владислав Шапша, развитию туризма уделяется повышенное внимание. Несколько соглашений подписано на июньском ПМЭФ-2025.
Инвесторы создают новые места в гостиницах и кемпингах с помощью мер господдержки.
- Туризм - важная часть нашей экономики. Она стимулирует развитие целого ряда отраслей, - подчеркнул губернатор.