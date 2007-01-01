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Общество

Калужская область вышла в лидеры по росту спроса на отдых среди регионов

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:30
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Статистику по нынешнему лету опубликовал сервис «Яндекс.Путешествия».

По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 144%.

Как отметил 14 июля губернатор Владислав Шапша, развитию туризма уделяется повышенное внимание. Несколько соглашений подписано на июньском ПМЭФ-2025.

Инвесторы создают новые места в гостиницах и кемпингах с помощью мер господдержки.

- Туризм - важная часть нашей экономики. Она стимулирует развитие целого ряда отраслей, - подчеркнул губернатор.

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