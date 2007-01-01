Житель Бабынинского района пойдет под суд за долг по алиментам в 255 тысяч рублей
Уголовное дело в отношении 35-летнего неплательщика направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 14 июля.
Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за неуплату алиментов, так и не начал помогать своему ребенку. Несмотря на решение суда, он систематически игнорировал обязательства, в результате чего накопилась задолженность в размере более 255 тысяч рублей.
Ему грозит до года лишения свободы.