Житель Бабынинского района пойдет под суд за долг по алиментам в 255 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении 35-летнего неплательщика направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 14 июля.

Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за неуплату алиментов, так и не начал помогать своему ребенку. Несмотря на решение суда, он систематически игнорировал обязательства, в результате чего накопилась задолженность в размере более 255 тысяч рублей.

Ему грозит до года лишения свободы.